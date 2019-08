La Roma continua a pensare a Fernando. Come scrive il Corriere della Sera, il club giallorosso, che vuole Gonzalo Higuain in caso di addio di Edin Dzeko, vuole l'ex Juve e Tottenham, ora svincolato, come centravanti di riserva. Al momento, Gonzalo non ha fatto nessuna apertura ai giallorossi: il suo desiderio è quello di rimanere a Torino, dove ormai si è trasferito in pianta stabile. Come raccontato da IlBianconero.com , il Pipita ha scelto un appartamento da diecimila euro al mese, proprio nel centro città. E allora, un indizio dopo un altro. Higuain si avvicina alla permanenza, anche se la volontà della Juve resta quella di cederlo.