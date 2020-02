Maurizio Sarri scuote la testa in vista della partita contro la Spal in programma domani alle 18. L'allenatore della Juventus fa la conta degli infortunati, tra i quali oltre a Demiral ci sono anche Higuain, Pjanic e Douglas Costa. Sarri è costretto ancora una volta a mischiare le carte e spostare qualche giocatore per rimediare alle assenze. I TRE INFORTUNATI - Tra i tre, l'unico che ha una piccola speranza di partire per la trasferta di Ferrara è il Pipita, che partirebbe comunque dalla panchina anche se per il momento non filtra ottimismo: oggi verrà presa la decisione definitiva per l'argentino che ieri ha fatto solo terapie. Miralem Pjanic ha iniziato la corsa contro il tempo per superare l'affaticamento all'adduttore destro e tornare a disposizione contro il Lione: difficilmente quindi verrà rischiato contro la Spal visto che anche ieri si è allenato a parte. Situazione ancora più complessa quella che riguarda Douglas Costa, alle prese con un problema muscolare che nella migliore delle ipotesi gli permetterà di tornare disponibile solo per la gara contro l'Inter.