Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più in bilico. L'attaccante argentino non è ancora rientrato a Torino, e appena tornerà si incontrerà con il nuovo allenatore Andrea Pirlo per capire se potrà far parte della rosa della Juventus nella prossima stagione: la società st acercando una sistemazione per l'argentino che piace al River Plate e in MLS (dove gioca il fratello Federico), ma ancora non ci sono stati affondi in questo senso. Tutto in stand by per ora, quando Higuain tornerà in Italia parlerà con Pirlo del suo futuro.