Gonzalo Higuain ha parlato a Sky Sport dopo il gol contro il Lecce.



GOL - "Prima di tutto, dopo un periodo un po' brutto, così e così, ho cambiato qualcosa in mente e ho capito che la squadra aveva bisogno sul serio per finire la stagione come si deve. Una squadra e una tifoseria che mi ha dato tanto, giusto che mi mettessi in moto per rispondere. Felice per il gol e per il ritorno. Ora riposo, martedì c'è da giocare". PERIODO NON FACILE - "Come si viene fuori? L'ho detto prima, periodo brutto per la pandemia, per la salute di mia madre. Quando sono tornato è stato difficile, mi sono messo a disposizione. Era la cosa giusta da fare, l'ho pensato. Mister, squadra, tifosi tutti vicini a me. E ho continuato per finire alla grande... questo finale di stagione".



SCUDETTO - "Giustamente si doveva vincere per prendere 7 punti dalla Lazio che deve giocare domani. Fatto il nostro, il campionato è ancora lungo. Senza gente si può mollare di più, dobbiamo stare concentrati".