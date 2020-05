Come un pugile prima del match, Gonzalo Higuain si è presentato al test della bilancia con gli occhi di tanti addosso. Il timore che la quarantena potesse aver gravato sulla sua condizione fisica, però, è stato smentito dal suo arrivo a Torino. Ancor prima di tornare in campo alla Continassa, l'argentino è apparso a posto e tanto è stato confermato dai medici della società. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Higuain è risultato essere un chilo in meno rispetto l'ultima partita contro l'Inter, dell'8 marzo scorso: il suo peso medio, di solito, è di 80 chilogrammi.