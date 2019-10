Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Canale 5 dopo la vittoria per 3-0 contro il Bayer Leverkusen in Champions League. Queste le sue dichiarazioni:



FELICE - "Sono felice della partita della squadra, abbiamo giocato con grande determinazione, la Juve ha fatto una grandissima partita. Se si vuole andare avanti in questa competizione bisogna giocare così".



SARRI - "Con il mister ho fatto la mia annata migliore, sono contento di lavorare con lui e con una grandissima squadra, dell'amore che mi dà la gente".



INTER - "Iniziamo a parlarne domani, oggi riposiamo. Rivali scudetto? Presto per dirlo, manca ancora tantissimo, però è vero che questa partita ci può dire qualcosa per quanto vogliamo fare in campionato".