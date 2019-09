Gonzalo Higuain sta convincendo tutti. Dapprima la Juventus, che in estate non lo ha ceduto di fronte all'insistenza del Pipita di voler restare a Torino. Poi Maurizio Sarri, che in lui ha sempre creduto ed è stato fin qui ricompensato delle due maglie da titolare concesse all'argentino con un ottimo primo tempo a Parma e con lo spettacolare gol segnato al Napoli. Infine, anche Cristiano Ronaldo, di cui sembra essere diventato il partner ideale in attacco. E, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Higuain sarà per questo titolare anche a Firenze, nella bella sfida contro la Fiorentina di sabato alle 15.