"Ciao a tutti, sono Gonazlo Higuain e anche io, insieme alla Juventus, sto partecipando allar accolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo. Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti". Il messaggio è di forza totale, di umanità e soprattutto di unione. Anche Higuain lancia il messaggio #DistantiMaUniti, voluto dalla società bianconera per fronteggiare questo momento di vera emergenza e non solo sanitaria. Ecco il video del Pipita