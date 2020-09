Diego Alonso, allenatore dell'Inter Miami, si dice entusiasta dell'arrivo di Higuain: "Siamo molto contenti per lui. Contenti che il club abbia ingaggiato un giocatore con così tanta qualità ed esperienza. Piano piano stiamo costruendo una grande squadra, hanno mantenuto tutte le promesse e vogliamo costruire una formazione forte. Contenti quindi di Gonzalo, con lui siamo competitivi. Cosa ci ha convinto? L'indubbia qualità nel fare gol, riempie l'area e migliora i compagni. Cosa ci aspettiamo? Che sia un numero nove, un attaccante che possa essere cinico in avanti. Porterà tante esperienza, ci aiuterà perché abbiamo tanti giocatori giovani in quella formazione".