Nel corso dell'intervista a Tuttosport, il fratello-agente di Gonzalo Higuain, Nicolas, ha parlato del possibile futuro del Pipita: "Abbiamo ricevuto tanti sondaggi da Francia, Inghilterra, Spagna, Cina, Usa... Molte proposte, ma nessuna da far tremare le gambe. Valuteremo con calma, ma due cose sono sicure: Gonzalo non giocherà più in Italia. E soprattutto mai al Boca Juniors. E' cresciuto nel River e non passerà mai ai rivali. Quella voce è un'enorme cavolata, come quella che potrebbe smettere. Non è ancora il momento, ha voglia di giocare. Si sente forte di testa e di fisico".