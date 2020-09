Gonzalo Higuain è ufficialmente un giocatore dell'Inter Miami. Il centravanti argentino ha parlato attraverso i canali ufficiali del club di David Beckham, senza menzionare la Juventus: "Innanzitutto voglio ringraziare l'Inter Miami per lo sforzo che ha fatto per ingaggiarmi. Credo che sarà un'esperienza bellissima nella mia vita, era ciò che cercavo. Una nuova esperienza, un nuovo campionato e una bella città. Sono davvero contento di essere qui, e che sia ufficiale". Il Pipita guadagnerà ben 6 milioni di euro: nessuno come lui nella MLS, a confermarlo è stato lo studio pubblicato quest'oggi dal quotidiano locale Miami Herald.