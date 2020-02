"Diciamolo subito, se la Juventus non fosse riuscita a battere il Brescia questa domenica sarebbe stato giusto parlare di crisi in casa bianconera, senza mezzi giri di parole e senza esser tacciati, per questo, di eccessivo pessimismo. Non è stata certamente una vittoria esaltante quella della squadra di Sarri, ma il bicchiere a fine gara è da vedere sicuramente mezzo pieno. Tornare in vetta alla classifica da soli, mantenere la porta inviolata, rispolverare un pungente Cuadrado in versione offensiva (gol di pregevole fattura), concedere nuovamente la ribalta a Paulo Dybala (che gioiello su punizione). Motivi per esser felici sicuramente ce ne sono stati, così come quello di aver finalmente rivisto in campo anche capitan Chiellini, che potrà risultare decisivo (soprattutto in termini di carisma) nella fase decisiva della stagione.

Certo, avendo giocato in casa contro la penultima in classifica del campionato (e con un piede già in Serie B) e in superiorità numerica per quasi un’ora ci si sarebbe aspettato qualcosa di più soprattutto in termini di pericolosità sotto porta avversaria; questa squadra continua a tirare ancora veramente troppo poco.



HIGUAIN COME MANDZUKIC - Parlare di Juventus CR7-dipendente è forse eccessivo e anche ingeneroso verso i compagni di squadra, ma l’incidenza soprattutto in termini di gol realizzati del fenomeno portoghese è un dato schiacciante, incontestabile. Stanno mancando in modo importante i goal di Gonzalo Higuain, è evidente. Il centravanti argentino ha sicuramente meritato la conferma estiva con prestazioni di grande impegno ma è diventato stranamente più utile alla squadra nella fase di impostazione che in termini di gol realizzati, invertendo la parabola della sua carriera. Quasi un Mandzukic 2.0

Da un bomber letale come lui invece, dal centravanti che detiene il record di reti realizzate in un singolo campionato in serie A (con Sarri allenatore) è lecito aspettarsi decisamente di più sotto porta. A questa squadra mancano prima di tutto i suoi gol".



Di Stefano Discreti per Calciomercato.com