di Nicola Balice

Gonzalo Higuain lavora, corre contro il tempo per recuperare in vista già del match di Champions con il Lione. Poi ci sarà l'Inter. Ci prova il Pipita, ma d'ora in poi per lui inizia tutta un'altra stagione. Non più quella dell'alternanza con Paulo Dybala, magari con una posizione anche migliore nella gerarchie della spalla ideale di Cristiano Ronaldo. Bensì quella da vice-Joya, con Maurizio Sarri che ormai sembra aver nuovamente virato verso una Juve con una chiara identità: 4-3-3 senza punti di riferimento per gli avversari, con Dybala a inventare per Ronaldo e Juan Cuadrado sulla destra in attesa del rientro di Douglas Costa. Tempi duri insomma per Higuain, chiamato a risalire le gerarchie di Sarri e a tenersi stretto un posto anche in vista della prossima stagione. Perché per quella maglia numero 9 rimasta vacante c'è sempre al lavoro la squadra mercato di Fabio Paratici e con un anno solo di contratto tutto il futuro di Higuain è ancora da scrivere. IL MERCATO – Il Pipita ha puntato tutto sulla 21, ultima maglietta a essere messa in vendita la scorsa estate nel circuito ufficiale bianconero. Si è anche discusso di rinnovo inizialmente, per spalmare l'ingaggio e diluire gli effetti dell'ammortamento: ragionamenti embrionali, mai entrati realmente nel vivo e ora accantonati. La posizione di Higuain non cambia, vuole restare alla Juve almeno fino alla scadenza del contratto (30 giugno 2021), poi magari prendere in considerazione un ritorno al River Plate. Ma la situazione può cambiare, perché con un solo anno di contratto anche Higuain può sembrare meno “invendibile”, nonostante un ingaggio monstre (7,5 milioni netti più bonus) e una valutazione da 18 milioni di euro per evitare minusvalenze. La Juve proverà nuovamente a venderlo, più complicato convincere lui che trovare acquirenti a queste condizioni. E per quella numero 9? La prima scelta resta Mauro Icardi, aspettando di capire le prossime mosse del Paris Saint Germain. Con un occhio di riguardo all'esplosione di Erling Braut Haaland e alla clausola rescissoria da 75 milioni che scatterà tra due anni. Higuain scende, gli altri salgono.