Incontro tra Paratici e Paratici: sul piatto anche un possibile scambio tra Gonzalo Higuain e Nicolò Zaniolo ma i giallorossi non sono una priorità del Pipita che in Italia vuol vestire solo la maglia della Juventus e in alternativa preferirebbe giocare all'estero. Il gioco del Pipita è chiaro: non vuole allontanarsi dai 7 milioni e mezzo che il contratto coi bianconeri gli garantisce ancora per un paio di stagioni. Tutto secondo copione, tutto secondo il calciomercato. Sarà una guerra di logoramento, in pratica: a vincere, come sempre, chi mollerà per ultimo. Con una convinzione alla base: Gonzalo vuole giocare.