La soluzione d'emergenza. La Juve, senza Higuain, ha bisogno estremo di un attaccante. Ecco che allora, nell'edizione di Tuttosport odierna, emerge un nome ai più sconosciuto: si tratta di Ettore Marchi, bomber di categoria e punto di riferimento (fuoriquota) della formazione bianconera Under 23, allenata da Fabio Pecchia. Il bomber è arrivato nel mese di gennaio grazie a uno scambio con il Monza di Galliani e Silvio Berlusconi: Marchi, cannoniere dei bianconeri, ha esperienza tra B e C, accumulata lungo una carriera piena di tutto. A 34 anni, la storia potrebbe diventare favola: in Serie A non ha mai giocato!