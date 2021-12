Le parole di Gonzalo Higuain a ESPN: "La gente dice 'vai in barca, hai milioni, guarda la casa in cui vivi'. Così la gente è confusa, nessuno mi ha dato assolutamente niente. Se ho quello che ho, è perché ho dato tutto da quando avevo 9 anni. Non ho implorato né chiesto per favore, ho chiesto quello che pensavo di meritare per quello che ho dato per ogni club in campo. Ho sempre superato gli ostacoli e ho dovuto segnare gol e gol per chiedere miglioramenti. Parlano al giornale il lunedì dopo la gara che ho fatto. Ho passato il mio compleanno senza i miei migliori amici, sono andato ai Mondiali in Russia il giorno dopo la nascita di mia figlia, sono dovuto tornare in Argentina quando mia madre ha subito quello che è successo. Dietro al calciatore ci sono tanti sacrifici. Se hai intenzione di prendere un gelato, se ne accorgono se metti tre palline di gelato per dire che non sei professionale e, se ne metti uno, dicono che ti prendi cura di te. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Devi goderti la vita e avere il permesso di godertela. Non siamo noi che dobbiamo dare l'esempio con quante palline di gelato mangiamo o quanti bicchieri di vino beviamo, l'esempio negativo lo dà chi uccide, assassina, abbandona i propri figli o genitori. Negli Stati Uniti ho trovato questo approccio e, quando lo trovi, non vuoi più tornare all’altro"