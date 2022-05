Una delicata e per diversi aspetti complicata trattativa per il rinnovo, quanto normale amministrazione di questi tempi e nel mondo Juve lo sanno bene, diventata in pochi giorni un affare di stato, con tanto di comunicato incendiario a difesa dell’ambiente. Parliamo della querelle tra Napoli e Koulibaly, con il centrale senegalese che probabilmente lascerà il capoluogo campano già quest’estate. Come è successo che, in pochi giorni, la questione diventasse così incendiaria? Semplice, il difensore è stato accostato alla Juventus! È bastato tanto a scatenare il caos nel club partenopeo e nel tifo azzurro. Sia mai che un calciatore diventato simbolo del Napoli decida di fare un salto in avanti nella sua carriera e vestire la maglia della Vecchia Signora. Ma la storia di Gonzalo Higuain non ha insegnato nulla, in questo senso? Domanda retorica, risposta semplice: evidentemente no.



Non sappiamo, ad oggi, se a luglio Koulibaly varcherà i cancelli della Continassa per cominciare il ritiro sotto gli ordini di Allegri. Sappiamo che, però, di fronte ad un’offerta allettante, Aurelio De Laurentiis incasserà e lascerà partire il centrale di difesa. Perché un conto sono le apparenze, un altro le trattative di mercato che rimpinguano le casse dei club. Commisso docet.