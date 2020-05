4









Ancora a Buenos Aires, con tutte le intenzioni di aspettare. Gonzalo Higuain non ha ancora comunicato quando farà effettivamente rientro in Italia. I giorni delle inquietudini, delle parole, delle incertezze e delle paure li ha messi ormai alle spalle. Gonzalo non tradirà compagni e allenatore: appena arriverà la parola della Juventus, si muoverà per essere a Torino in tempo. Dentro di sé, covando la certezza che questi potranno essere gli ultimi mesi in maglia bianconera.



E' FINITA - Chissà poi cos'accadrà. La sensazione è che le parti si riparleranno dopo la fugda di notizie di qualche settimana fa. Higuain vuole tornare in Argentina, avvicinarsi alla famiglia e al finale di carriera con una serenità che manca da tempo. Dal River Plate, vero obiettivo del Pipita, ha parlato Enzo Francescoli, direttore sportivo: "Il club farà tutto il possibile, ma la distanza economica tra il nostro calcio e quello europeo è enorme. Quindi dipende dal giocatore". Può fare molto, Gonzalo. Più di quanto abbia già fatto.