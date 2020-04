7









Scoppia il caso Higuain alla Juventus. Il Pipita è sul piede di guerra e non è convinto del suo ritorno a Torino anche a causa della sua situazione del mercato. 'Per me la stagione è finita', avrebbe ribadito ad alcuni compagni di squadra, anche dopo l'esplosione del caso sull'asse Argentina-Italia. Alla Juve non è più considerato un elemento essenziale e non intende ricadere in scenari di mercato non congeniali come in passato. Se nel 2018 accettò il Milan senza molta convinzione e nel 2019 fece di tutto per restare in bianconero, ora lo scontro è molto vicino.



RICHIESTA - Ormai è noto che, la famiglia Higuain sa tenere la propria posizione in sede di trattativa, senza fare passi all'indirizzo della controparte. Il fratello-manager Nicolas è bravo a portare avanti guerre di posizione senza paura. Secondo quanto riportato dall'esclusiva di calciomercato.com la permanenza in Argentina del Pipita potrebbe essere anche una strategia per un nuovo rinnovo di contratto. Non un rinnovo da gregario però, ma da protagonista. E la Juve? Da mesi ha in programma la cessione di Higuain, ipotizzando anche un rinnovo atto ad agevolare la sua cessione futura e per non pesare troppo sul bilancio. Ecco perchè Higuain non è convinto di tornare alla base, accettando magari anche la corte di River Plate o Los Angeles Galaxy. La Juventus però con questo scenario, andrebbe a perdere, perchè in caso di accordi con queste società, le nuove squadre potrebbero ingaggiarlo con uno stipendio 'ridotto' e con la parte eccedente pagata dai bianconeri. RITORNO? - Per ora Higuain non sembrerebbe intenzionato a tornare a Torino. Dalla società, intanto, non sono arrivate comunicazioni e si attende la convocazione ufficiale da parte del club. Cosa può succedere? Senza permessi o accordi, la conclusione di questa storia non è delle migliori. Difficile che il Pipita decida di chiudere la sua avventura in bianconero così: da una parte c'è una risoluzione consensuale, dall'altra un licenziamento e richiesta di danni del club. Siamo solo all'inizio, ma in casa Juve la situazione inizia a farsi molto seria...