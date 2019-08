Nonostante il tempo passi ed il calendario volga lo sguardo alla fatidica data del 2 settembre (data nella quale si concluderà il calciomercato) Gonzalo Higuain continua a tenersi stretta la Juventus. L’attaccante argentino proprio non vuole prendere in considerazione nessuna altra ipotesi rispetto al progetto bianconero. Ecco perché chi, invece, avrebbe voluto affidargli le chiavi del proprio attacco, come la Roma, si guarda intorno per cercare dei sostituti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi seguono Michy Batshuayi, attaccante belga di proprietà del Chelsea e Timo Werner, attaccante tedesco che milita in Bundesliga, tra le fine dell’RB Lipsia.