I no di Gonzalo Higuain complicano la strada della Juve. Si va sempre più verso la risoluzione del contratto con i bianconeri, con una minusvalenza a bilancio per il club e la possibilità di scegliere la prossima avventura, sia essa americana o in Argentina. Come riporta Sky Sport, il Pipita in queste ore si è messo di traverso, rifiutando due proposte: Newcastle e Fiorentina. Higuain vuole l'addio consensuale ai bianconeri, con buonuscita, prima di salutare.