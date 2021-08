, ex attaccante della Juventus, è stato premiato comecontro il Montreal Impact dopo aver realizzato una doppietta con il suo Inter Miami. Ecco le parole del Pipita al canale ufficiale del club:"Sono molto contento. Fare gol è da sempre quello che mi piace di più, ma sei i miei gol aiutano la squadra a vincere mi piace ancora di più. Voglio dedicare questi gol alla mia famiglia: a mio padre che era qui allo stadio, a mia moglie e a mia figlia. I goal sono per loro perché mi supportano sempre, ma soprattutto per mia mamma che dall’alto veglia su di noi".