Nella giornata di ieri il padre di Gonzalo Higuain ha rivelato che il figlio si sarebbe potuto ritirare al termine della stagione. Il Pipita non ha gradito la notizia ed ha voluto commentarla ai microfoni di TNT Sports. Queste le parole dell'ex bianconero:



RITIRO - "Io penso che mio papà abbia frainteso. Non ho mai detto che mi sarei ritirato. In questo momento sono concentrato sulla mia squadra e sul rispettare il mio contratto. Quando sarà il momento, presa la decisione, la comunicherò io".