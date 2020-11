Niente ritorno in Argentina per Gonzalo Higuain, che terminerà la carriera in America. A spiegarlo è lo stesso attaccante argentino ai microfoni di Espn: "La MLS è la mia ultima tappa. MI sarebbe piaciuto tornare al River, ma le condizioni economiche e la pandemia che è scoppiata non mi hanno reso possibile tornare. Al ritiro non penso, sarà il corpo a farmi capire quando sarà il momento. Come dice Buffon, bisogna guardare giorno dopo giorno e anno per anno".