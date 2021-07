Un vero e proprio flop, quello di Gonzaloe Blaise. I due ex giocatori della Juventus, arrivati all'Inter Miami di David Beckham, sono capitolati addirittura all'ultimo posto in classifica, di fatto piazzandosi come la peggiore squadra in MLS al momento. Nell'ultima gara, davanti a Pogba e Kimpembé, il Miami ha perso per 5-0 contro i Revs tra le mura amiche. "Pensavo di venire qui e giocare con la sigaretta in bocca", aveva detto poco fa Higuain alla Bobo TV. Non è andata proprio così...