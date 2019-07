La Juve prepara la rivoluzione in attacco:sono tutti sul mercato e potrebbero essere sacrificati per arrivare ad un altro grande centravanti: Mauro Icardi. L'attaccante argentino è il primo obiettivo per l'attacco ma prima di arrivare a lui serve almeno una cessione. Dopo avervi chiesto quale difensore quale centrocampista cedereste, oggi vi chiediamo. Quale attaccante cedereste assolutamente? Senza dimenticare anche Paulo Dybala e Douglas Costa, visto che loro non sono sul mercato sebbene il futuro dipenda dalle offerte che arriveranno.