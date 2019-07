Secondo quanto riporta Sky Sport, Higuain non avrebbe ancora aperto lo spiraglio giusto per la Roma. Malgrado le parole di Gianluca Petrachi, DS giallorosso, riprese anche dal neo-tecnico Fonseca, Higuain non vede altri colori che quelli bianconeri. Non per caso, come già si è detto anche nei giorni scorsi, starebbe seguendo un programma di preparazione personalizzato - direttamente dal Sudamerica - così da farsi trovare pronto per Maurizio Sarri quando raggiungerà la squadra in ritiro.