Mauro Icardi e Romelu Lukaku si sono passati il testimone da attaccanti dell'Inter, con l'argentino volato in estate al Paris Saint-Germain e il belga a prenderne il posto in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su questo avvio di stagione dei rispettivi attaccanti: per entrambi sono arrivati 14 gol, con Icardi a dominare in Champions League con 5, contro i soli 2 di Lukaku. Big Rom, però, percorre 8.5 chilometri a partita, contro i 7.2 di Icardi. La Juventus, che è stata accostata a entrambi in estate, si deve invece accontentare dei 6 gol fin qui di Gonzalo Higuain.