Gonzalo Higuain è destinato a lasciare la Juventus. Fabio Paratici incontrerà il fratello-agente del calciatore per confermargli che la scelta della Juve è quella di cederlo. Un indizio sul futuro dell'argentino è arrivato anche da Maurizio Sarri che nel giorno della sua presentazione alla Juve dichiarò di non aver parlato con Higuain dopo la vittoria in Europa League del Chelsea. Se il nuovo tecnico bianconero avesse avuto in mente di puntare sul Pipita, probabilmente i due avrebbero già parlato. Così non è. Higuain lascerà la Juve, ora i bianconeri aspettano l'offerta giusta.