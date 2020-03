Nelle scorse ore Gonzalo Higuain ha lasciato l'Italia ed è volato in Argentina. L'attaccante è voluto rientrare nel suo Paese per assistere la madre malata. La Juventus era stata informata dal Pipita della sua decisione, Higuain si era già sottoposto da giorni al tampone dopo la positività di Rugani e il test al Coronavirus era risultato negativo. Nessun divieto quindi: Gonzalo è salito sul suo jet privato ma i voli diretti Italia-Argentina erano chiusi, così per arrivare in Sudamerica è dovuto passare prima dalla Francia poi dalla Spagna.