di Mattia Carapelli

A quasi un anno dall'addio alla Continassa, dopo l'esperienza con il Milan e quella col Chelsea, la posizione della Juventus su Gonzalo Higuain non è cambiata. Nonostante l’ipotesi di un rientro alla base del centravanti argentino si sia fatta sempre più concreta, la dirigenza bianconera ha le idee chiare sul suo futuro. Un futuro che non lo vede parte dei piani per l'attacco 2019-20.



HIGUAIN VIA... ANCHE CON SARRI - Il Chelsea ha la possibilità di rinnovare il prestito di Higuain fino al 2020 pagando 18 milioni (o di riscattarlo per 36 milioni), ma difficilmente confermerà in rosa un giocatore che ha deluso a più riprese in questi ultimi mesi. Non è bastata la certezza della qualificazione alla prossima Champions League a rendere più solida la sua posizione. In ogni caso, però, a Torino il classe '87 sarebbe soltanto di passaggio. E la situazione non sarebbe destinata a cambiare con l'eventuale arrivo di Maurizio Sarri, sempre meno "alternativa" nella lista dei candidati alla panchina della Juve. Neanche il tecnico di Figline, che ha allenato l'Higuain più prolifico a Napoli e ha spinto per riabbracciarlo al Chelsea, sembra in grado di svoltare il destino bianconero di Gonzalo. La permanenza del Pipita alla Juve resta complicatissima e, soprattutto, fuori programma: questione di equilibri di rosa (la Juve al momento ha il pacchetto dei centravanti al completo) e soprattutto di bilancio. La priorità di Paratici, oggi come un anno fa, è quella di non fare minusvalenza dalla cessione dell’attaccante. E dunque, se il Chelsea confermasse la decisione di rispedirlo "a casa", partirebbe nuovamente la caccia ad una nuova sistemazione.