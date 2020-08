1









La Juve cerca un nuovo bomber ma allo stesso tempo deve liberarsi dell'ingaggio di Gonzalo Higuain. Come scrive Il Corriere dello Sport, "c'è una minusvalenza da 18 milioni che incombe, ci sono circa 9 milioni netti su cui il Pipita non sembra disposto a fare troppi sconti in caso di risoluzione, c'è sullo sfondo un tentativo più o meno disperato di cedere l'argentino in Premier (Fulham e Newcastle ci provano, West Ham e Aston Villa osservano) o magari in Qatar".