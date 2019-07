Gonzalo Higuain ​è sicuro di volersi giocare le sue carte alla Juventus, ma la società, ​è chiaro da tempo, non vuole puntare sul centravanti argentino. Per questo, come si riporta su Leggo, per convincere il giocatore ad accettare una nuova destinazione - la Roma su tutte - senza rinunciare ai 6,5 milioni di stipendio, la Juventus potrebbe pagare ad Higuain una buonuscita da circa 5 milioni di euro.