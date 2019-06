Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Roma sta pensando a Gonzalo Higuain e Mauro Icardi per il dopo Dzeko, sempre più vicino all'Inter. L'attaccante della Juventus potrebbe arrivare nell'ambito dell'operazione Zaniolo, che piace moltissimo al club bianconero. Insomma, come sempre è tutto work in progress. Così come lo è la situazione relativa soprattutto al Pipita: con l'arrivo praticamente certo di Maurizio Sarri all'ombra della Continassa, toccherà allo stesso tecnico decidere del futuro del centravanti argentino, con il toscano sia al Napoli che nell'ultima esperienza al Chelsea. Staremo a vedere. Quel ch'è certo, comunque, è che per Higuain non sarebbe chiaramente un problema rientrare a Torino.