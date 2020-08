Pazza idea Higuain. Secondo Sport Mediaset, la Fiorentina avrebbe fatto un pensiero per il Pipita, in uscita dalla Juve. Pradé si sarebbe mosso per capire la fattibilità dell'affare: l'obiettivo è chiedere alla Juve di contribuire al pagamento dell'ingaggio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ora bisogna vedere solo se si fa avanti un acquirente oppure se la Juve deve trattare la rescissione del contratto, mettendo a bilancio una minusvalenza di 18 milioni. Ma risparmiando comunque 15 lordi di ingaggio.