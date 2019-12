Supera uno, supera l'altro. Guarda Ronaldo in mezzo e prova a lanciarlo con il sinistro. Il problema è che Ter Avest devia e la palla finisce in calcio d'angolo. Un altro intervento della difesa che penalizza Higuain, che per corsa e abnegazione è stato assolutamente tra i migliori di questo primo tempo tra Juve e Udinese. La reazione? Assolutamente simpatica e inaspettata: un abbraccio forte e diretto al fotografo di bordocampo. Per suggellare non un'amicizia, ma un impegno come sempre secondo a nessuno.