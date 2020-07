La preoccupazione di Higuain. Che detto così sembra quasi il titolo di un romanzo, ma che invece è la realtà - anche un po' triste - di Gonzalo Higuain. Che aveva fatto di tutto per tornare al meglio dopo il rientro in Italia burrascoso, e che invece si è dovuto fermare per ben due volte a causa di infortuni muscolari e non solo. TERAPIE E ATTESA - Un destro secco che gli è costato il mal di schiena. Un infortunio banale, ma che ha lasciato innervosito il Pipita. Che ieri si è limitato alle terapie per provare a contenere il dolore, ma che non riuscirà certamente a essere a disposizione per la trasferta di Udine. La Juve va in campo già domani e toccherà nuovamente a Paulo Dybala. Obiettivo Champions, dunque. Perché nessuno vuole rischiare, specialmente in un momento così delicato della stagione. Dove c'è tanto da giocare e all'ombra dell'ultimo sole anche dei saluti inevitabili: il River Plate, a oggi, la soluzione più concreta.