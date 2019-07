Potrebbe essere il giorno decisivo per il futuro di Gonzalo Higuain, certamente sarà questa la settimana più indicata per deciderne il futuro. A tre giorni dalla partenza per la tournée in Asia, infatti, il Pipita non è certo della permanenza nella Juventus, anche se la sua volontà sembra chiara. Roma? No, il futuro per lui è bianconero. La Juve non sembra essere dello stesso avviso, nonostante l'arrivo di Maurizio Sarri. Secondo La Gazzetta dello Sport, il fratello-agente Nicolas oggi sarà a Torino e potrebbe esserci un incontro con la Juventus per poi prendere una scelta, definitiva.