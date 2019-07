Gonzalo Higuain tra Juve, Roma e Spagna. Nelle ultime ore, infatti, sta prendendo piede anche l'ipotesi di un clamoroso ritorno in Liga per il Pipita che, terminati i prestiti a Chelsea e a Milan, tornerà alla Juventus. E secondo quanto riporta Tuttosport sposare la causa Atletico Madrid. Resterà in bianconero? Le notizie degli ultimi giorni raccontano di una volontà precisa del club bianconero, che vorrebbe cederlo nuovamente e monetizzare con il suo cartellino.



L'INTRECCIO - Non sembra dello stesso avviso il fratello, Nicolas, che ieri sera ha dichiarato: "Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati". Un messaggio chiaro con la volontà del numero 9, che potrebbe però non intrecciarsi con quella bianconera. Oltre all'Atletico Madrid resta viva la pista Roma, che prende una sfumatura particolare: il Pipita, infatti, potrebbe rinnovare con la Juventus per spalmare ingaggio e peso del contratto a bilancio su più anni, così da essere ceduto a cifre inferiori e più accessibili per la Roma. Diverse strade, con un'idea più chiara delle altre.