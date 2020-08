Non solo mercato in entrata, perché Fabio Paratici sa che molta della linfa vitale per fomentare gli acquisti arriverà dalle uscite. Che passano dagli esuberi di lusso, due su tutti Higuain e Khedira. Il Pipita ha un contratto in scadenza nel 2021, guadagna 7,5 milioni di euro e, nonostante la corte dell’Inter Miami e le voci sulla Fiorentina, gradirebbe andare in un club che gli potrà garantire uno stipendio simile. Discorso leggermente diverso per Khedira: stessa scadenza del contratto, 6 i milioni percepiti, la sua volontà è quella di rimanere a Torino fino all’ultimo giorno previsto. La somma fa 13,5 milioni di euro netti, esclusi quelli previsti dall’accordo sul congelamento degli emolumenti della squadra durante il lockdown.