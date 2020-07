4









Una rescissione per due. Di Sami Khedira abbiamo già parlato ampiamente nei giorni scorsi, raccontando come il tedesco sia ormai fuori dal progetto bianconero per via dei tanti infortuni che l'hanno costretto a un altro anno trascorso in infermeria per la quasi totalità del tempo. E ora sembra arrivato il tempo di salutarsi. Soprattutto perché in tutto questo periodo lontano da Torino ha mostrato di essere ormai fuori dal contesto, tanto da non rientrare nemmeno per la partita scudetto, prima con l'Udinese poi con la Samp. A lui, però, potrebbe aggiungersi un altro bianconero, emotivamente in una situazione simile: Gonzalo Higuain.



RESCISSIONE - Tutte le società, Juve compresa, a causa della pandemia sono in difficoltà e devono rientrare il più possibile dall’emergenza anche economica che li ha colpiti, strutturando un mercato diverso, creativo e con ingaggi poco elevati. Ecco perché questi addii sono sempre più probabili, pur con una forma non usuale: come scrive Tuttosport, si potrebbe addirittura decidere di rescindere il contratto, onde favorire una cessione. Gonzalo Higuain, contratto in scadenza nel 2021, è tra i giocatori che pesano di più a bilancio e ha un ingaggio decisamente elevato. Gli scambi sembrano più difficili, così come una cessione senza minusvalenza, specialmente in Argentina, nel suo River Plate. La prima pista porta sempre a un'operazione alla Tevez, con qualche giovane interessante come Carrascal a fare da contropartita. Ma non solo: per Paratici anche la rescissione è una strada possibile, visto che il risparmio sarebbe di oltre 10 milioni lordi. Una strada tracciata, Khedira, una da definire, ma che potrebbe avere lo stesso epilogo.



IL RETROSCENA SUL PIPITA - Spunta anche un retroscena su Higuain, che riproduce il suo momento complesso, emotivamente. Nella gara contro la Samp è apparso spesso disinteressato, appesantito e scontento. Pur essendo entrato con il piglio giusto, infatti, ha spesso mal reagito alle giocate dei compagni. Nessuna polemica pubblica o visibile, ma un atteggiamento del corpo che dice tutto. Ecco le foto: