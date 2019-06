di Nicola Balice

C'è stato un momento in cui c'era la Roma in pole position per Maurizio Sarri. Com'è andata a finire lo sanno tutti. In quel momento, il club giallorosso aveva già sondato la possibilità di arrivare a Gonzalo Higuain: apertura totale da parte della Juve (che pure aveva rifiutato l'inserimento di Edin Dzeko quale pedina di scambio), no secco del Pipita. Ribadito anche nelle scorse settimane, a più riprese. Non cambia nel frattempo nemmeno la posizione della Juve nei confronti di Higuain, l'attaccante argentino anche con Sarri rimane fuori dai piani, almeno per ora. Fabio Paratici era stato chiaro con Nicolas, suo fratello-agente: già in occasione del passaggio dal Milan al Chelsea, la dirigenza bianconera aveva comunicato all'entourage del giocatore di prepararsi a cercare un'altra squadra in caso di mancato rinnovo del prestito da parte del club londinese. Trascorsi sei mesi, però, la situazione rimane bloccata: Higuain non vuole andare via e rifiuta le prime proposte giunte al suo tavolo, la Juve spinge affinché il Pipita non faccia muro. RINNOVO TATTICO – C'è già stato un confronto in questi giorni, nuovi ce ne saranno: liberarsi del suo maxi-ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione più bonus, evitando una minusvalenza, rimane una priorità per la Juve. C'è la Roma che insiste, ma Nicolas Higuain ha dichiarato come il fratello in Italia non voglia andare da nessuna altra parte, dalla capitale però non si mollerà facilmente. Che sia in Italia o all'estero, tocca a lui portare alla Juve delle alternative ritenute valide. E intanto si studia una soluzione che possa rendere più agile il passaggio di Higuain altrove, come quella di un rinnovo “tattico”. La quota da 18 milioni annui con cui pesa a bilancio diventa difficile da sostenere anche in caso di prestito, motivo per cui la Juve sta pensando di prolungare di un anno il contratto attualmente in scadenza nel 2021, abbassando di conseguenza la cifra necessaria per scongiurare quantomeno la minusvalenza, stagione dopo stagione: così facendo, anche sviluppando un nuovo prestito, la richiesta della Juve potrà scendere a 12 milioni per cominciare, sempre tanti ma forse non più troppi. Il problema in tal caso è rappresentato dalle richieste economiche di Higuain, che non intende per ora accettare l'ipotesi di uno stipendio completamente spalmato da due a tre anni: è disposto ad abbassarsi l'ingaggio, ma non fino ai 5 milioni pensati dalla Juve. Si tratta dunque, ci si parla, si cerca una soluzione. Ma il nodo Higuain è tutt'altro che sciolto.