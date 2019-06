Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Juventus ha in programma un incontro con Higuain per decidere il futuro dell'argentino. Il giocatore è pronto a lasciare Torino, con la Roma che resta alla finestra. L'intenzione del Pipita è quella di rimanere in bianconero: anche per questo, il suo fratello-agente aveva aperto addirittura a un rinnovo di contratto in modo da terminare la carriera a Torino. Verosimilmente, tutto questo non accadrà: può invece accadere che Higuain la spunti e che abbia la possibilità di rimanere, nonostante lo scetticismo juventino che ha ormai chiarito la posizione di Ronaldo nella prossima stagione. Farà la punta, il portoghese. Eliminando di fatto l'ultimo scampolo di spazio per l'argentino.