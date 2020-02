La Juventus e Gonzalo Higuain in contatto costante per programmare assieme il futuro del Pipita. Ad aprile è previsto un incontro decisivo tra l'entourage del giocatore e la dirigenza bianconera per discutere del prolungamento del contratto in scadenza nel 2021, ma anche della centralità del centravanti nella squadra. Un discorso che dipenderà anche e forse soprattutto dalla permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, tutt'altro che certa a questo punto della stagione. Servirà un cambio di marcia per la sua Juve e tante vittorie convincenti per arrivare in fondo a tutte le competizioni.



RENDIMENTO - Un fatto che passa dalle idee di Sarri, ma anche dai gol di Higuain, troppo spesso a secco in questa stagione, ma pronto a rifarsi. Il gol più importante un girone fa, proprio contro l'Inter, a San Siro, nel 2-1 finale. Ma non basta.



DA COSA DIPENDE - Higuain vuole capire se sarà al centro del progetto Juve anche il prossimo anno, per capire come muoversi e non ritrovarsi spiazzato in vista dell'estate. Tutti alla ricerca di chiarezza, in attesa dell'incontro decisivo.