E' finita tra la Juventus e Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino, stando a quanto racconta La Stampa, è ormai ai minimi storici con i bianconeri, che adesso cercano un nuovo centravanti per la prossima stagione. L'obiettivo numero uno è Mauro Icardi.



COME FARE - Tra Inter e Juve non batte affare. L'unica possibilità di andare a pescare Maurito, per la Juventus, sarebbe solo previo riscatto del Paris. Il piano sarebbe questo: pagamento anticipato dei parigini, successivo passaggio alla Juventus, contropartita da Torino per alleggerire il prezzo. I nomi sono quelli di Pjanic o De Sciglio, ma non solo.