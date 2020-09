Gonzalo è pronto a lasciare la Juventus e l'Italia. A confermarlo sono arrivate le parole del fratello sulla prima pagina di Tuttosport: "Juve, addio. Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo, adesso dobbiamo trovare l'intesa sulla rescissione. Gonzalo non giocherà più in Italia. Dzeko e Suarez? Guardate le statistiche e valutate".



"Juve, Suarez gratis" titola il Corriere dello Sport, che spiega: "L'uruguaiano può arrivare a Torino ma con il cartellino a costo zero". Poi, sul mercato in uscita: "Per Higuain due soluzioni, Usa o Qatar". Anche La Gazzetta dello Sport apre con Suarez in primo piano: "Juve da urlo. Clamorosa svolta nella corsa all'attaccante, l'uruguaiano a un passo, accordo trovato sull'ingaggio, ora deve liberarsi dal Barça. Con CR7 e Dybala è un tridente da sogno".