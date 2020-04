In standby. Tutto in attesa. Higuain e la Juve si studiano a distanza: alla base, ancora la riluttanza del Pipita a rientrare a Torino. Per carità, né da una parte, né dall'altra, una voce ufficiale ha riunito le parti. E infatti la società, come racconta Calciomercato.com, appare ancora serena. Aspettando comunque di capire il da farsi di Gonzalo.



ATTESA - La Juventus attende date ufficiali e definitive, il prossimo passo sarà richiamare alla base tutti i calciatori ma soprattutto quelli che rimangono attualmente all'estero. La quarantena successiva? Il doppio tampone aiuta a ridurre le tempistiche: è all'interno del protocollo da rispettare, e quindi non mette fretta. Appena si ritornerà a una parziale normalità, anche Higuain dovrà rispondere di quei pensieri apparsi su tutti i media. A proposito, novità? Stando a quanto scritto da CM, non filtrano passi indietro da parte dell'attaccante. Resta fermo sulla sua posizione, studiata con il fratello-manager Nicolas. L'obiettivo è ottenere un rinnovo e una garanzia per il futuro; altrimenti è pronto a fare le valigie, a partire subito. Per lui, il River Plate o i Los Angeles Galaxy.