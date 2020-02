Come annunciato dal profilo Instagram del programma di Maria De Filippi,sarà ospite a C'è posta per te. L'appuntamento è per sabato 29 febbraio, in prima serata su Canale 5. Si tratta della prima "presenza" di Higuain al noto programma della "busta", che punta a mettere in contatto persone lontane tra loro: amici, parenti, ma anche campioni dello sport come il Pipita. La stagione dell'attaccante non è stata certo tra le più esaltanti della sua carriera, anche se ora, per questa seconda e decisiva parte, saranno necessari i suoi gol per la Juventus.