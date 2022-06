Gonzalo Higuain, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TyC Sports. L'ex attaccante della Juve ha detto: "Me ne sono andato dopo aver segnato 36 gol in una grande squadra, eppure non eravamo diventati campioni. Mi chiedevo cos'altro dovessi fare e quando la Juventus è arrivata non c'era spazio per dubitare. Non l'ho mai fatto, anche se è stata una decisione che mi è costata. Nella vita, però, il male torna tutto indietro: vedi gli insulti e l'odio ricevuto dai tifosi del Napoli, ma poi in otto partite ho segnato sei gol contro di loro".