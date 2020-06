di AS

Siamo sempre più vicini. Manca oramai una settimana, poi, finalmente, si tornerà in campo. Ad aprire le danze sarà proprio la Juventus, contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. Si giocherà venerdì 12 giugno, ora è anche ufficiale. Una partita in cui Maurizio Sarri potrebbe essere costretto a rinunciare a Gonzalo Higuain.



Il Pipita si è infatti fermato nel corso dell’ultimo allenamento. Un problema alla gamba che ha portato all'immediato stop dell’attaccante, che non ha voluto rischiare di aggravare la situazione ed è uscito subito dal campo. Gli esami effettuati hanno evidenziato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra, ma nessuna lesione. I tempi di recupero sono ancora incerti, per questo Sarri dovrà per forza di cose pensare a una Juve alternativa, che non preveda Gonzalo punta. Sono tre le soluzioni possibili, scopri come potrebbe giocare la Juve nella nostra gallery!